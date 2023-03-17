Zeljko Obradovic: 'Takımımla gurur duyuyorum'

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'i 97-84 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, son iki sezonun Avrupa şampiyonuyla oynadıklarını hatırlatarak "Maçın zor olacağını biliyorduk. Mücadeleye çok zayıf başladık. Rakibe çok kolay basket imkanları tanıdık. Sonrasında toparlanmaya başladık ve maçı kazanmayı başardık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu galibiyet bizim için çok önemli. Play-off maçı havasında geçti. Anadolu Efes gerçekten güçlü bir takım. Son iki sezonda gösterdikleri performanstan dolayı Ergin Ataman, oyuncuları ve kulübü tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.





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