Zeki Çelik: 'Burak ağabey Osimhen'den daha çok katkı sağladı'

Lille'de forma giyen Milli futbolcumuz Zeki Çelik, kendisi hakkınde merak edilenleri gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.



Çelik, Burak Yılmaz'ın Lille'e büyük katkı sağladığını belirterek Napoli'ye 70 milyon euroya transfer olan Osimhen'den takıma daha fazla katkı sağladığını söyledi. Zeki ayrıca hedefinin daha büyük kulüpler olduğunu belirterek en beğendiği isimleri de sıraladı.



Zeki Çelik'in beIN Sports Haber'e verdiği röportajdan kesitler şu şekilde:



"PSG'YE KARŞI 0-0 KÖTÜ SONUÇ DEĞİL"



"Dün akşamki maç bizim açımızdan zordu. 0-0 bitti, bizim için kötü skor değil. Kaybetmemk önemliydi. Son dakikalarda fırsat da bulduk Burak ağabey ile. Aldığımız skor kötü değil"



"Kulüpte herhangi bir değişiklik olmadı el değiştirdikten sonra. Yemeklere idmanlara hep bizimle geliiyor başkan. Bizim açımızdan bir değişiklik olmadı."



"HOCALARLA FRANSIZCA KONUŞUYORUM"



"Bir çok şey anlayabiliyorum Fransızca. Konuşmak biraz zor olduğu için grammeri özellikle. app lerden çalışıyorum. Başkan da sordu geçen gün, kulüpte ben Fransızca konuşuyorum, gayet iyi anlıyorum."



"Hocayla Fransızca konuşuyorum. Onlar da benim Fransızca konuşuyorum. Bu sene özel hoca da tuttum, öğrenebilirsem iyi olur benim için"



LILLE'E TRANSFERİ NASIL GERÇEKLEŞTİ



"Adana Demir maçına Campos gelmişti. 30. dakikada maç durmuştu yağıştan. O 30 dakika izledikten sonra almaya karar vermiş. Beni kesinkle sezon sonunda istedi. Çok ısrar etti sezon sonunda gitmem için. Onun çok emeği vardır benim üzerimde"



"HEDEFİM LILLE'DEN DAHA BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAMAK"



"Aslında Milli takımlarda oynarken her zaman diğer oyunculara, sağ beklere özellikle. Buralarda oynayabilirim düşüncesi vardı. Şampiyonlar Ligi benim için gerçekten sürpriz oldu. Orası başka bir seviye, hayatımın en güzel maçları oradaydı."



"Bir sürü takımla adım geçiyor ama bir şey gerçekleşmedi. Hedefim Lille'den daha büyük takımlarda oynama hedefim her zaman var. Benim performansım iyi oldukça daha yukarılarda oynayabileceğimi biliyorum"



"BURAK AĞABEY OSIMHEN'DEN DAHA ÇOK KATKI SAĞLADI"



"Geçen sene bir çok oyuncu geldi ve ikinci yarıda açılmıştık ama koronavirüs yüzünden lig yarıda kaldı. Bu sene kadroyu koruduk. Burak ağabey geldi, Osimhen'den daha fazla katkı sağladı bize. Futbol bilgisi olarka da çok katkı sağlıyor bize."



"Burak ağabeyle bazen, bazen de Yusuf ile de görüşüyoruz çıkıyoruz. Abdurrahman Dereli de yanımızda oluyor bazen. Birbirimizle yakın durumdayız sürekli."



"ÇOK MAÇ İZLEMEYİ SEVİYORUM"



"Ben çok maç izlemeyi seviyorum. Diğer sağ beklerin ne yaptığına bakıyorum. İlk geldiğim Ligue 1'in durumuyla şu anki durumu da aynı değil. Ben izleyerek oyunuma dikkat ediiyorum."



"Ben hucüm yönünü oynamayı çok seviyorum. 3-5-2'nin sağında oynamayı da seviyorum. Yalçın Koşukavak hocayla İstanbulspor'dayken 4'lü savunmanın sağında da oynadım. Her şekilde oynayabiliyorum"



WALKER, BISSAKA VE ARNOLD



"Liverpool'dan Arnoldu' beğeniyorum. City'den Kyle Walker ve Manchester United'dan Wan-Bissakka'yı beğeniyorum."



"Karşılıklı oynadığım en yetenekli oyuncu Neymar. Sahada oynarken Di Maria'ya çok büyük hayranlık duyuyorsun. İnanılmaz kaliteli. Bir de Mbappe'yi söyleyebilirim. Bu üçü çok kaliteli"



"Maç temposundan bir yere gidemiyoruz, Umut Meraş ve Ertuğrul ile konuşuyoruz sadece. Aramızda 4-5 saat oluyor"