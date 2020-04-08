Zanka'ya Danimarka'dan talip

Devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Zanka, Fenerbahçe'nin yeni sezon planlarında yer almıyor.

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Zanka'ya Danimarka'dan talip
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08 Nisan 2020 10:25
Devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Zanka, Fenerbahçe'nin yeni sezon planlarında yer almıyor. Alman kulübünün de performansından memnun kalmadığı Danimarkalı stoperin yeniden ülkesine döneceği öğrenildi. Zanka'yı eski kulübü Kopenhag'ın istediği ve Fenerbahçe yönetimi görüşmelerin kısa sürede başlayacağı belirtildi.

BONSERVİS İSTENMEYECEK

Fenerbahçe yönetiminin sezon başında Huddersfield'tan bedelsiz olarak transfer ettiği Zanka'yı alacaklarına karşılık serbest bırakacağı öğrenildi.

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