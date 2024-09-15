Zalewski'yi Angelino vazgeçirdi iddiası!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı Nicola Zalewski'yi transferden eski futbolcusu Angelino'nun vazgeçirdiği iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Zalewski'yi Angelino vazgeçirdi iddiası!
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15 Eylül 2024 15:04
Nicola Zalewski'nin Galatasaray'a gelmesini engelleyen detayın ortaya çıktığı iddia edildi.

Spor Gecesi Digital'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın eski oyuncusu Angelino, Zalewski'ye 'Sakın Galatasaray'a gitme, orada seni oynatmazlar, paranı ödemezler' dediği iddia edildi.

GÖRÜŞMEDE DİLE GETİRDİ

Polonyalı oyuncunun, son görüşmede Galatasaraylı yöneticilere bunu söylediği belirtildi.

PODOLSKI İKNA EDEMEDİ

Öte yandan transfer için Podolski'nin de devreye devreye girdiği ifade edildi.

Podolski, genç oyuncuya "Galatasaray'a git, Türkiye'nin en büyük kulübü, inanılmaz rahat edersin" dese de Zalewski'nin ikna olmadığı aktarıldı. 

 
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