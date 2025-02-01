Zalewski, Inter ile anlaşmaya vardı

Transfer döneminde ismi birçok kez Türk kulüpleri ile anılan Nicola Zalewski'nin geleceği netleşti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Nicola Zalewski, Roma ile olan sözleşmesini uzattı ve sezon sonuna kadar Inter'e kiralandı.



Habere göre; k iralama anlaşmasında satın alma opsiyonu da yer alacak.



Habere göre; opsiyonun 6-7 milyon euro civarında olması bekleniyor. Zalewski ile Marsilya arasındaki görüşmeler ise ilerleme kaydedemeden kesildi.



23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 17 maçta 2 asist yaptı.

