Zalewski, Inter ile anlaşmaya vardı

Nicola Zalewski, Roma ile olan sözleşmesini uzattı ve sezon sonuna kadar Inter'e kiralandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Zalewski, Inter ile anlaşmaya vardı
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01 Şubat 2025 15:14
Son güncelleme 01 Şubat 2025 15:16
Transfer döneminde ismi birçok kez Türk kulüpleri ile anılan Nicola Zalewski'nin geleceği netleşti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Nicola Zalewski, Roma ile olan sözleşmesini uzattı ve sezon sonuna kadar Inter'e kiralandı.

Habere göre; kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonu da yer alacak.

Habere göre; opsiyonun 6-7 milyon euro civarında olması bekleniyor. Zalewski ile Marsilya arasındaki görüşmeler ise ilerleme kaydedemeden kesildi.

23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 17 maçta 2 asist yaptı.
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