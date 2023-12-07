Zach LaVine 3-4 hafta daha yok!

Chicago Bulls, yıldız oyuncusu Zach LaVine'in sağ ayak iltihabı nedeniyle üç ila dört hafta daha parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Zach LaVine 3-4 hafta daha yok!
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07 Aralık 2023 12:52
Chicago Bulls, yıldız oyuncusu Zach LaVine'in sağ ayak iltihabı nedeniyle üç ila dört hafta daha parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Takımın son iki maçını kaçırmış olan LaVine'in, başlangıçta bir hafta boyunca oynamaması bekleniyordu.

Bu sezon beklendiği kadar üretken olamayan LaVine, 21.0 sayı ve 3.4 asist ortalamaları yakalarken %44 saha içi şut isabetiyle oynamıştı. Bu rakamlar, Chicago'daki ilk sezonundan (2017-18) bu yana en düşük rakamlarıydı.

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