Yüzme Şampiyonası kadrosu belli oldu

Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yüzme Şampiyonası kadrosu belli oldu
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28 Mayıs 2023 14:29
Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 4-9 Temmuz tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek.

10'U KADIN 17 SPORCU MÜCADELE EDECEK

Şampiyonada Türkiye'yi 10'u kadın 17 milli sporcu temsil edecek.

Gençler Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak sporcuların isimleri şu şekilde:

KADINLAR: Belis Şakar, Burcunaz Narin, Defne Tanığ, Ekin Nazlı Okudur, Ela Naz Özdemir, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Özlem Yetim, Sudem Denizli, Talya Erdoğan.

ERKEKLER: Ahmet Burak Işık, Aykut Mert İravul, Emir Batur Albayrak, Kuzey Tuncelli, Muhammed Yusuf Özden, Tolga Temiz, Tuncer Berk Ertürk.

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