Yüzme Şampiyonası kadrosu belli oldu

Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 4-9 Temmuz tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek.
10'U KADIN 17 SPORCU MÜCADELE EDECEK
Şampiyonada Türkiye'yi 10'u kadın 17 milli sporcu temsil edecek.
Gençler Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak sporcuların isimleri şu şekilde:
KADINLAR: Belis Şakar, Burcunaz Narin, Defne Tanığ, Ekin Nazlı Okudur, Ela Naz Özdemir, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Özlem Yetim, Sudem Denizli, Talya Erdoğan.
ERKEKLER: Ahmet Burak Işık, Aykut Mert İravul, Emir Batur Albayrak, Kuzey Tuncelli, Muhammed Yusuf Özden, Tolga Temiz, Tuncer Berk Ertürk.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 4-9 Temmuz tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek.
10'U KADIN 17 SPORCU MÜCADELE EDECEK
Şampiyonada Türkiye'yi 10'u kadın 17 milli sporcu temsil edecek.
Gençler Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak sporcuların isimleri şu şekilde:
KADINLAR: Belis Şakar, Burcunaz Narin, Defne Tanığ, Ekin Nazlı Okudur, Ela Naz Özdemir, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Özlem Yetim, Sudem Denizli, Talya Erdoğan.
ERKEKLER: Ahmet Burak Işık, Aykut Mert İravul, Emir Batur Albayrak, Kuzey Tuncelli, Muhammed Yusuf Özden, Tolga Temiz, Tuncer Berk Ertürk.