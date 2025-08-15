Yusuf Yazıcı'dan Olympiakos kararı!

Olympiakos'ta forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilgilere rağmen Yunanistan'da kalmak istiyor.
Footmercato'da yer alan haberde 28 yaşındaki on numaranın, Olympiakos'ta mutlu olduğu ve Yunanistan'dan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.
Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sadece 20 dakika forma giyebildi.
