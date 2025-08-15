15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-357'
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-121'
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-466'

Yusuf Yazıcı'dan Olympiakos kararı!

Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Yusuf Yazıcı, bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istemiyor.

calendar 15 Ağustos 2025 17:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Olympiakos'ta forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilgilere rağmen Yunanistan'da kalmak istiyor.

Footmercato'da yer alan haberde 28 yaşındaki on numaranın, Olympiakos'ta mutlu olduğu ve Yunanistan'dan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sadece 20 dakika forma giyebildi.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
