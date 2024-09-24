Yunus Akgün'e özel motivasyon: 'Bayrak sende artık'

Fenerbahçe derbisindeki performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün'ü motive eden şey ortaya çıktı.



Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrası Teknik Direktör Okan Buruk ile Sportif AŞ Başkanvekilleri İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş'in 24 yaşındaki futbolcuyla bir toplantı yaptığı belirlendi.



"BAYRAK ARTIK SENDE, ÇIKIŞ YAP"



Bu toplantıda Yunus'a, "Kerem gitti ve bayrağı artık sen devraldın. Sana güveniyoruz ve bu sezon çıkış sergilemeni bekliyoruz" dedikleri öğrenildi.



Bu motive edici sözlerden olumlu etkilenen ve Rize, Gaziantep ve Fenerbahçe karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkan Yunus Akgün futboluyla dikkat çekmeye başladı.



KEREM AKTÜRKOĞLU DA ARAYIP MOTİVE ETTİ



Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun da, sürekli olarak görüştüğü eski takım arkadaşını motive etmek için çabaladığı bildirildi.



Okan Buruk'un Yunus'a şans vermeye devam edeceği ve şimdilik ana planında genç oyuncuyu düşündüğü belirtildi.



