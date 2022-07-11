Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden 20 Yaş Altı Milli Takımı, ikinci maçında karşılaştığı Yunanistan'ı 64-55'lik skorla yendi.



YUNANİSTAN'A NEFES ALDIRMADIK



Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Üsküp'te Kale Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 19-15 önde geçen ay-yıldızlılar, maçın ilk yarısını da 31-26 üstün tamamladı. 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nda Sude Yılmaz 14 ve Saliha Mandıracı 13 sayı kaydetti. Yunanistan'da ise Eleni Bosgana 21 sayı üretti.



BİR SONRAKİ RAKİP ARNAVUTLUK



İkinci yarıda etkili oynayan milliler, üçüncü çeyreği 46-38 galip durumda geçerken, karşılaşmayı da 64-55 kazandı. 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, grubundaki üçüncü maçında bu akşam TSİ 22.00'de Arnavutluk ile karşılaşacak.





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