Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) depremin ardından tüm Türkiye'deki üniversitelerin uzaktan eğitime dönmesiyle ilgili kararın detaylarını açıkladı ve Nisan ayında, bu kararda değişiklik yapılabileceğini duyurdu.



YÖK Başkanı Erol Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.



Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.



Ayrıca YÖK Başkanı Özvar "Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Ayrıca bu öğrencilerden talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi." dedi.



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