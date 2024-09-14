Yılmaz Vural: 'Mourinho'ya sahip çıkalım'

Teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.
Lider Gazete'ye konuşan Vural, "Mourinho'ya sahip çıkalım. Dünyanın en iyi hocalarından bir tanesi, bir tanesi belki de. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi... Son zamanlarda neymiş '9 seneden beri hiç başarısı yok, tazminatla geçiniyor.' Yani hemen geçmiş unutulup, gelecekteki düştüğü durum değerlendirilmeye çalışılıyor. Bu adam Türk futboluna çok değer kattı. Bu adam dünya para alıp Mourinho Arabistan Ligi'ne gidemez miydi? Bu adam, dünyada hangi takıma gitmek istese onu almazdı kimse. Fenerbahçe buraya getirmiş ve Türk futbolunun popülaritesini geliştirdi. Almanya'dayım ben, konuşuluyor. Türk futboluna kattığı çok şey var. Türk futboluna kattığı çok şey." ifadelerini kullandı.
"3 SENEDE 45 VERİLDİ"
Jose Mourinho'ya bir Türk teknik direktöre davranıldığı gibi davranılmadığını söyleyen Vural, "Bir Türk antrenörü oraya gelse ve 1 milyon euro istese, "Kulübün anahtarını mı sana vereceğiz" ama adama 3 senede 45 milyon euro veriyorsun. Öyle de bir fark görüyorsun. Onun için Mourinho'ya Türkiye'nin sahip çıkması lazım." sözlerini sarf etti.
EMENIKE'DEN OLAY YANIT
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike ise, Yılmaz Vural'ın bu sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Nijeryalı futbolcu, Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, "Analoji. Bentley 450 bin Euro. Eşek beleş. İkisi de araç." mesajını yayınladı.
Sık sık Türkçe paylaşımlarıyla adından söz ettiren Emenike'nin bu sözleri kısa sürede gündem olurken, Nijeryalı futbolcu, bir taraftarın "Yapma Emenike, Yılmaz hoca İyi Fenerbahçelidir. Not: Yılmaz hocanın açıklamasını bende doğru bulmadım." yanıtına ise, "Kardeşim Yılmaz Hoca'yla sorunum yok. Ona iyi şanslar diliyorum. Ama lütfen Mourinho'ya hakaret etmeyelim, onun CV'sinde Yılmaz Hoca'nın Avrupa maçlarından daha fazla Avrupa kupası var." yorumunu yaptı.
Lider Gazete'ye konuşan Vural, "Mourinho'ya sahip çıkalım. Dünyanın en iyi hocalarından bir tanesi, bir tanesi belki de. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi... Son zamanlarda neymiş '9 seneden beri hiç başarısı yok, tazminatla geçiniyor.' Yani hemen geçmiş unutulup, gelecekteki düştüğü durum değerlendirilmeye çalışılıyor. Bu adam Türk futboluna çok değer kattı. Bu adam dünya para alıp Mourinho Arabistan Ligi'ne gidemez miydi? Bu adam, dünyada hangi takıma gitmek istese onu almazdı kimse. Fenerbahçe buraya getirmiş ve Türk futbolunun popülaritesini geliştirdi. Almanya'dayım ben, konuşuluyor. Türk futboluna kattığı çok şey var. Türk futboluna kattığı çok şey." ifadelerini kullandı.
"3 SENEDE 45 VERİLDİ"
Jose Mourinho'ya bir Türk teknik direktöre davranıldığı gibi davranılmadığını söyleyen Vural, "Bir Türk antrenörü oraya gelse ve 1 milyon euro istese, "Kulübün anahtarını mı sana vereceğiz" ama adama 3 senede 45 milyon euro veriyorsun. Öyle de bir fark görüyorsun. Onun için Mourinho'ya Türkiye'nin sahip çıkması lazım." sözlerini sarf etti.
EMENIKE'DEN OLAY YANIT
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike ise, Yılmaz Vural'ın bu sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Nijeryalı futbolcu, Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, "Analoji. Bentley 450 bin Euro. Eşek beleş. İkisi de araç." mesajını yayınladı.
Sık sık Türkçe paylaşımlarıyla adından söz ettiren Emenike'nin bu sözleri kısa sürede gündem olurken, Nijeryalı futbolcu, bir taraftarın "Yapma Emenike, Yılmaz hoca İyi Fenerbahçelidir. Not: Yılmaz hocanın açıklamasını bende doğru bulmadım." yanıtına ise, "Kardeşim Yılmaz Hoca'yla sorunum yok. Ona iyi şanslar diliyorum. Ama lütfen Mourinho'ya hakaret etmeyelim, onun CV'sinde Yılmaz Hoca'nın Avrupa maçlarından daha fazla Avrupa kupası var." yorumunu yaptı.