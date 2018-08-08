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Yıldırım Demirören, Sandor Csanyi'yi ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi'e ziyarette bulundu.

Kaynak: DHA
Yıldırım Demirören, Sandor Csanyi'yi ziyaret etti
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08 Ağustos 2018 16:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi'yi ziyaret etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 7 Ağustos'ta gerçekleşen ziyarette, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç ile Genel Sekreter Kadir Kardaş yer aldı. Macaristan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Sandor Berzi ile Genel Sekreter Marton Vagi de ziyarette hazır bulundu.

İki ülke futboluyla ilgili konuların gündeme geldiği görüşmede ağırlıklı olarak Türkiye'de uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi konuşuldu. Başkan Demirören'in daveti üzerine Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi ve yetkililer, önümüzdeki günlerde Riva'daki VAR Merkezi'ni ziyaret edecek.

Ayrıca iki başkan tarafından iki ülke sporunu ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı ve iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Ziyarette TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile aynı zamanda FIFA Başkan Yardımcısı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi olan Sandor Csanyi arasında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

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