Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'e transfer oldu

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma'nın yeni adresi resmen belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'e transfer oldu
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17 Temmuz 2020 11:04
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shenzhen, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.

Shenzhen Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kongolu futbolcu Thievy Bifouma transferinin tamamlandığı belirtildi.

Türkiye'de daha önce Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü formaları da giyen Bifouma, bu sezon Malatya ekibiyle çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetmişti.





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