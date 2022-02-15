Yeni Malatyaspor, ligde sonuncu transferde şampiyon

Bu sezon 20 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de Beşiktaş 12, Galatasaray 15, Fenerbahçe 10, Trabzonspor 18, Sivasspor 8, Hatayspor 21, Alanyaspor 16, Karagümrük 23, Gaziantep FK 16, Göztepe 16, Konyaspor 13, Başakşehir 11, Çaykur Rizespor 21, Kasımpaşa 17, Yeni Malatyaspor 25, Antalyaspor 19, Kayserispor 19, Adana Demirspor 24, Giresunspor 20 ve Altay da 11 yeni oyuncu transfer etti.



Süper Lig'de en çok transfer yapan takım ise 26 transfer ile Yeni Malatyaspor oldu. Ligde son sırada bulunan Yeni Malatyaspor, transferde ise şampiyon oldu.



Sezon başında Rayane Aabid, Mounir Chouiar, Sadık Çiftpınar, Oussama Haddadi, Adem Büyük, Didier Ndong, Ahmet Eyüp Türkaslan, Benjamin Tetteh, Steive Mallan, Mert Miraç Altıntaş, Mert Örnek, Taha Gür, Philip Gameli, Jospin Nshirimana, Buğra Çağıran, Cengizhan Akgün, Muhammed Sarıkaya, Eric Ndizeye ve Walter Bwalya ile sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar devre arasında ise Nouha Dicko, Azubuike, Mehdi Zeffane, Kenan Özer, Godfred Donsah, Gaston Campi ve Barış Başdaş'ı kadrosuna katarken, Semih Kaya, Wallace, Kubilay Kanatsızkuş ile yollarını ayırdı. (Busabah Malatya)





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