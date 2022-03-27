Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.
Günü çift idmanla geçiren futbolcular, antrenmanlarda çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını 28 Mart Pazartesi günü sürdürecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.
Günü çift idmanla geçiren futbolcular, antrenmanlarda çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını 28 Mart Pazartesi günü sürdürecek.