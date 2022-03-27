Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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27 Mart 2022 19:42
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Günü çift idmanla geçiren futbolcular, antrenmanlarda çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını 28 Mart Pazartesi günü sürdürecek.

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