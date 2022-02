Yeni Malatyaspor: 'Adem Büyük'ü sahada aradık'

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yardımcı antrenör Atila Gerin, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrası konuştu.



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un yardımcı antrenörü Atila Gerin, üzgün olduklarını söyledi.



Gerin, maçın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynadıklarını belirtti.



Maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Gerin, "3 puanı alamadığımız için üzgünüz, hak ettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle ilk yarı oyunun başlangıcıyla beraber girdiğimiz pozisyonlar, attığımız gol, önde girdiğimiz maçı maalesef kazanamadık, üzgünüz." dedi.



Adem Büyük'ün takımın başına getirilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gerin, şunları kaydetti:



"Hafta içerisinde pozitif enerjiyle başladık. Bu değişim, Adem hoca zaten sahanını içerisinden gelen, oyuncuları birebir tanıyan, neler yapabileceklerini bilen birisidir. Şu anda da liderimiz kaptanımız her anlamda. Bu mücadelenin içinde olacağız. Onun ışığını vermek için bu maçı da fırsat olarak düşünmüştük. Öngörülerimizin çoğunu ilk yarıda uyguladık. Arkadaşlarımız yine de iyi mücadele ettiler, onlara teşekkür ediyorum. Hücumda biraz eksiklerimiz vardı ama bundan sonraki mücadelenin içinde sonuna kadar olacağız. Oynanmamış 14 maç var, puanlara her türlü talibiz. Süper Lig zor, bundan sonraki bütün maçlarda elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. İnşallah yeniden bir çıkış yakalayacağız."



"İyi mücadele ettik ama olmadı"



Gerin, Adem Büyük'ün yokluğunu saha içerisinde aradıklarını aktararak, şöyle devam etti:



"Saha içindeki Adem Büyük, Malatyaspor'un en büyük kozlarından biridir. Bu sene değil, yıllardır bu böyledir. Oyuncu ve liderlik kalitesiyle onu birçok defa göstermiştir. Onu bu maçta çok aradık ama oynayan arkadaşlarımız da elinden gelen her şeyi yaptı. İlk yarı özellikle çok pozisyona girdik, iyi mücadele ettik ama olmadı. Takım üzerinde bir şansızlık var, bugün bunu kırmaya çok yaklaştık fakat son dakikalarda topumuz direkten döndü. İnşallah biz bu mücadelenin içerisinde var olduğumuzu göstereceğiz ve her türlü mücadelede sonuna kadar varız."





