Yasin Güleryüz: 'İzmir'e mutlu dönüyoruz'

Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe'nin antrenörü Yasin Güleryüz, "Maçı büyük bir zaferle bitirdik. İzmir'e çok mutlu ve şen dönüyoruz." dedi.



Güleryüz, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor maçına hafta içi çok iyi hazırlandıklarını söyledi.



Her iki takım için de zorlu ve stresli bir maç olduğunu vurgulayan Güleryüz, "Altı haftadır kazanamamış olmanın verdiği gerginlikle Konya'ya geldik. Bizim için özel bir gün olacağı için hafta başından beri çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Maça kontrollü başladık. Konyaspor'un da kontrollü başlayacağını biliyorduk." diye konuştu.



Hafta başından Konyaspor'u çok iyi analiz ettiklerini belirten Güleryüz, şunları kaydetti:



"Biz de onlara karşı tezler geliştirdik. Sonuçta onların da güçlü olduğu yerden, yan toptan gol bularak kazandık. Maç iki takımın kontrollü oyunuyla başladı. Golü bulduktan sonra üzerimizdeki baskı azaldı. O arada biraz daha top tutabilseydik, belki ikinci golden sonra üçüncü ve dördüncü golü de bulabilirdik. 2-1'den sonra 'Acaba yine mi kaybedeceğiz?' ya da 'Yine mi berabere kalacağız?' diye panikledik. O panik havası on dakika sürdü. Ardından kendimize gelip üçüncü golü bulduktan sonra maçı kazanacağımıza inandık. Son 5-10 dakikada yan toplarla vakit geçirdik."



Güleryüz, Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile yapacakları maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayacaklarını sözlerine ekledi.



