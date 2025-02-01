Yaşı küçük, işi büyük: Ognjen Mimovic

Az zamanda çok ve büyük işler başaran Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki yeni sağ beki Ognjen Mimovic, geçen sezon Aston Villa'ya satılan Kosta Nedeljkovic'in yerine Kızılyıldız A takımına alındı.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sadece onun yerini doldurmakla kalmayan genç oyuncu, ondan 20 maç daha fazla oynadı. Hocasının güvenini kazanmayı başaran Mimovic düzenli olarak ilk 11'de görev yaparken, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maça çıktı.
Düşerek tarak kemiğini kıran oyuncunun yokluğunda Inter, Monaco ve Barcelona karşısında Kızılyıldız hezimet yaşadı. 2 yılda 3. Lig kulübünden Şampiyonlar Ligi'ne yükselen ve istikrarlı bir şekilde yerini koruyan genç şimdi Fenerbahçe'ye transferini de bir sıçrama tahtası olarak görüyor.
Sırp basını da onun Fenerbahçe'ye transfer olmakla daha büyük hedeflere giden yolda önemli bir adım attığı konusunda hemfikir. Mourinho yönetiminde futbolunu daha da geliştirecek olan Mimovic, buradan da Avrupa'nın devlerine geçiş yapmanın hayalini kuruyor.
BU SEZON 19 MAÇ
Bu sezon 19 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
Sadece onun yerini doldurmakla kalmayan genç oyuncu, ondan 20 maç daha fazla oynadı. Hocasının güvenini kazanmayı başaran Mimovic düzenli olarak ilk 11'de görev yaparken, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maça çıktı.
Düşerek tarak kemiğini kıran oyuncunun yokluğunda Inter, Monaco ve Barcelona karşısında Kızılyıldız hezimet yaşadı. 2 yılda 3. Lig kulübünden Şampiyonlar Ligi'ne yükselen ve istikrarlı bir şekilde yerini koruyan genç şimdi Fenerbahçe'ye transferini de bir sıçrama tahtası olarak görüyor.
Sırp basını da onun Fenerbahçe'ye transfer olmakla daha büyük hedeflere giden yolda önemli bir adım attığı konusunda hemfikir. Mourinho yönetiminde futbolunu daha da geliştirecek olan Mimovic, buradan da Avrupa'nın devlerine geçiş yapmanın hayalini kuruyor.
BU SEZON 19 MAÇ
Bu sezon 19 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.