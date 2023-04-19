Wright: "Valencia'yı yakalayamam"

Antalyaspor forması giyen Haji Wright, İstanbulspor karşılaşmasının ardından konuştu. Wright, gol krallığında Valencia'yı yakalamayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wright: 'Valencia'yı yakalayamam'
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19 Nisan 2023 19:19
Antalyaspor'un golcü isimlerinden Haji Wright, Süper Lig'de İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Gol krallığı yarışı ile ilgili olarak konuşan Wright, "Enner Valencia'yı yakalayamayabilirim ama kendi hedeflerim var. Gollerime devam edeceğim. Bireysel hedeflerim uğruna daha çok savaşacağım." sözlerini sarf etti.

Wright bu sezon ligde 17 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Fenerbahçeli Enner Valencia'nın ise 27 golü bulunuyor.

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