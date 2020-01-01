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World Peace: "LeBron, Kobe'nin vefatından ötürü çok etkilendi"

Eski NBA oyuncusu Metta World Peace, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın LeBron James'in favori oyuncularından biri olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Metta World Peace, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın LeBron James'in favori oyuncularından biri olduğunu söyledi.

Kobe'nin vefatı, NBA topluluğunu derinden sarsmıştı. Bu kadar yıkılmaz görünen bir adamın ani vefatı, LeBron James de dahil olmak üzere dünya çapında sayısız hayran için trajik bir histi.

Heavy'de yaptığı bir röportajda Metta, Kobe'nin, Bron'ın en sevdiği oyunculardan biri olduğunu ve ölümünün onu derinden etkilediğini belirtti.

Metta, Kobe vefat etmeden önceki akşam, LeBron'un kendisinin skor rekorunu geçtiği maç hakkında şunları anlattı:

"Lakers'a ve neler olup bittiğine dikkat ediyordum, ama o maçı izlemiyordum. LeBron için kendimi kötü hissetmiştim. LeBron, basketbolcuları bir şeylere dahil etmek için elinden gelen her şeyi yapan biri. Her zaman bunu yaptığını görüyorsunuz ve kendisi de sert bir oyuncu. İnsanlar ne derse desin sağlam bir kafası var. Ve ben de onun şefkatli biri olduğunu hissediyorum. Rekorunu kırdığı favori oyuncularından birinin vefat etmesi, onu eminim çok üzmüştür. Ben yıkılırdım."


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