Minnesota Timberwolves, eski bir takım çalışanını başkan yardımcısı Sachin Gupta'nın gizli verilerini çalmakla suçlayarak işine son verdi.



ESPN'e göre Timberwolves, Çarşamba günü 33 yaşındaki Somak Sarkar'a Gupta'nın gizli bilgilerini çaldığı için yapılan suç duyurusunda da doğrulandığı gibi büyük bir bilgi sızıntısı yaşadı:



"Çarşamba günü yapılan ve ESPN tarafından ele geçirilen bir suç duyurusuna göre, bir Minnesota Timberwolves çalışanı, bir takım yöneticisinden 'stratejik NBA bilgileri' de dahil olmak üzere binlerce dahili dosyayı çaldığı iddiasıyla gönderildi, tutuklandı ve üçüncü derece ağır hırsızlıkla suçlandı."



Timberwolves'ta antrenör analisti olarak görev yapan Sarkar şu anda gözaltında ve yakın zamanda Minnesota'da bir duruşmayla karşı karşıya.



"BİLGİ YÜKLEMEK İÇİN" GÖTÜRMÜŞ



Olayın, eski geçici takım başkanı ve mevcut başkan yardımcısı Gupta'nın 2 Şubat'ta Wolves'un arenası Target Center'daki ofisine bir sabit disk bırakmasının ardından meydana geldiği söylendi. Diskte, Gupta'nın kişisel mali verilerinin yanı sıra takım çalışanları ve oyuncuların sözleşmeleri gibi önemli bilgilerin yer aldığı belirtildi.



Ekibin daha sonra Sarkar'ın Gupta'dan yaklaşık 5000 dosyaya eriştiğini ve bunları kopyaladığını fark ettiği söylendi. Ardından gelen arama emrinde birkaç sabit disk, bir bilgisayar ve üç tablet bulunduğu, sonrasında ise cihazlardan birinin Gupta'dan alınan bilgileri içerdiğinin doğrulandığı kaydedildi.



Sarkar bu durumu polise, antrenör ekibinin bir üyesi olarak bu sabit diske bilgi yüklemek istediğini ancak iade etmeyi unuttuğunu söyleyerek açıklamaya çalıştı.



Şikayete göre iş performansının düşük olması nedeniyle Ağustos 2023'te Gupta'nın takımından koçluk departmanına transfer edilmiş olan Sarkar, daha önce New York Knicks, New Orleans Pelicans ve Houston Rockets ekiplerinde de çalışmıştı.





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