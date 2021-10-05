Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na, Almanya Ligi takımlarından Wolfsburg talip oldu. 22 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başlayan yeşil beyazlı kulübün yetkilileri, milli arada İstanbul'a gelecek.



Milli oyuncunun, sarı kırmızılılarla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Galatasaraylı yetkililerin Kerem için kapıyı en az 10 milyon Euro'dan açmayı planladığı kaydedildi.



Güncel piyasa deperi 3.5 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimi sezonun başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.



Sezon içerisinde gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız, başarılı performansıyla milli takıma çağrılmıştı.



Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maça çıkarken 6 gol, 3 asist kaydetmişti. Kerem bu sezon şu ana kadar çıktığı 16 karşılaşmada ise 3 gol, 3 de asistle oynadı.



1.73 boyundaki futbolcu, kariyerinde Karacabey Bld, BB Bodrumspor ve Başakşehir U21'de oynamıştı.



