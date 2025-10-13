13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
0-08'
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-06'
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
0-09'

Willy Sagnol: "Türkiye güçlü bir takım"

Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, Türkiye karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.

calendar 13 Ekim 2025 17:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Willy Sagnol: 'Türkiye güçlü bir takım'
Gürcistan, 2025 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maç haftasında A Milli Takımımıza konuk olacak. Mücadele öncesi Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, karşılaşma öncesi basın toplantısında soruları cevapladı.

Oynanacak olan maçtan umutlu olduğunu belirten Sagnol, "İlk maçta kötü başlamıştık fakat sonunu iyi getirmiştik. Yarın önemli bir maç olacak. Büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin zor bir takım olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "Türkiye güçlü bir takım, Türkiye ile oynamak kolay değil." sözlerini sarf etti.


Son olarak Sagnol, "Hayatta her şeyin bir ilki vardır. Türkiye'yi neden yenemeyelim? Bazı istisnalarımız var ama yarın bunu başaracağız." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
