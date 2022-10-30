Willian Arao: 'Her geçen gün daha güçlüyüz'

Fenerbahçe'de Willian Arao, 5-2 kazandıkları İstanbulspor galibiyeti sonrası görüşlerini aktardı.



Brezilyalı orta saha oyuncusu, "İyi bir maç çıkarttığımı düşünüyorum. Pas hatalarım oldu ama böyle şeyler olabiliyor. Oyunun büyük bölümünde defansif anlamda sert bir görüntü sergiledik. Takım olarak iyi oynadık. En önemlisi 3 puanı aldık" dedi.



Ligde 34 gol attıklarının hatırlatılması üzerine Arao, "Bunun için mutluyuz. Çok fazla pozisyona girmek ve gol atmak için çok çalışıyoruz. Aynı zamanda defansta da kuvvetli ve sert bir takım olmak istiyoruz. Bu ikisini bir araya getirince her geçen gün daha güçlü bir takım haline geliyoruz. Umarım sezon sonunda şampiyon oluruz." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ