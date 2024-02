Willian Arao: 'Derbiler kazanmak içindir'

Panathinaikos forması giyen Willian Arao, Olympiakos karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



Maça iyi hazırlıklarını söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Galibiyet, maça iyi hazırlanmamız ve her şeyin sahaya yansımasıyla geldi. Birçok şansımız vardı. Olympiakos iyi bir rakip ama galibiyeti hak ettik" dedi.



31 yaşındaki futbolcu, sözlerine, "Her şeyi doğru yapıyoruz. Gelişen bir takımız. Sakatlar geri dönüyor ve teknik direktörün de çözümleri var" şeklinde devam etti.



"Derbiler kazanmak içindir" diyen Willian Arao, orta saha olmasına rağmen savunmada da görev yapmasıyla ilgili olarak, "Kariyerim boyunca orta sahada, zaman zaman savunmada oynadım. İstediğim şey, teknik direktörün benden istediği şekilde takıma yardımcı olmak, her zaman takıma yardım etmek ve yüzde yüzümü vermek." sözlerini sarf etti.