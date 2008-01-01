Will Barton, NBA bubble'ından ayrıldı

Denver Nuggets forveti Will Barton'ın, sağ dizini saha dışında rehabilite etmek için NBA kampüsünden ayrıldığı açıklandı.



The Denver Post'tan Mike Singer'a göre, Barton'ın devam eden diz sorunları, vücudunun diğer bölgelerinde ağrıya yol açtı ve rahatsızlığı için ikinci bir görüş isteyecek.



Barton, 27 Temmuz'da bir maçta oynamış, ancak ondan sonra hiçbir sıralama maçında ya da playoffların 1. maçında forma giymemişti.



Barton için orijinal teşhis sağ diz ağrısı olsa da, daha fazlası olduğu gözüküyor.



Barton'un dizinde henüz bir düzelme olmadığı ve bunun için hayal kırıklığına uğradığı da bildirildi.



