Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Hoffenheim ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. İnanılmaz bir mücadeleye sahne olan maçı Werder Bremen, 3-0 geriden gelerek 4-3 kazandı.



Hoffenheim, 5 ve 8'de Marius Bülter, 12'de Adam Hlozek ile skoru 3-0'a getirdi.



Ev sahibi ekip 18. dakikada Stanley Nsoki'nin kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı. Bu dakikadan itibaren konuk ekip Werder Bremen'in geri dönüşü başladı.



Werder Bremen, 21. dakikada Julian Malatini ile skoru 3-1'e getirdi. 26, 39 ve 49'da sahneye çıkan Jens Stage ise takımının sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmasını sağladı.



Werder Bremen'in Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Werder Bremen, 8 puana yükseldi. Hoffenheim, 3 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Werder Bremen, sahasında Freiburg'u konuk edecek. Hoffenheim, Stuttgart deplasmanına gidecek.



