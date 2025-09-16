Golden State Warriors, Jonathan Kuminga'ya yeni bir sözleşme teklifi sundu ancak taraflar arasındaki görüşmeler hâlâ çıkmaza girmiş durumda.ESPN'den Shams Charania ve Anthony Slater'ın aktardığına göre genel menajer Mike Dunleavy Jr., genç forvete üç yıllığı 75,2 milyon dolar değerinde bir kontrat teklif etti. Teklifin üçüncü yılı takım opsiyonu içerirken, ilk iki yıl için 48,3 milyon dolar garanti para içeriyor.Bu yıllık ortalama maaş, yaz döneminde Chicago Bulls ile anlaşan Josh Giddey'nin imzaladığı sözleşmeyle aynı seviyede olsa da daha kısa süreli olması nedeniyle kulüp kontrolünü güçlendiriyor. Lig yöneticileri, bu yapının Kuminga'yı uzun vadeli bir yapı taşından çok potansiyel bir takas varlığı olarak konumlandırdığı görüşünde birleşiyor.Golden State son dönemde yaptığı görüşmelerde sürekli olarak takım opsiyonu içeren tekliflere ağırlık verdi. Daha önceki öneriler arasında iki yıllığı 45 milyon dolar değerinde, benzer şartlara sahip bir paket ve Kuminga'nın eleştirdiği, nitelikli teklif (qualifying offer) ile gelen takas veto hakkının kaldırılması da bulunuyordu.22 yaşındaki oyuncu ve temsilcileri ise bu yapıya karşı çıktı. Kuminga cephesi, geleceği üzerinde daha fazla söz hakkı sağlayacak bir oyuncu opsiyonu talep ederken, bunun karşılığında daha düşük yıllık maaşı kabul etmeye bile hazır olduklarını belirtti. Ancak ESPN kaynaklarına göre Warriors, oyuncu opsiyonu içeren her türlü yapılandırmayı kesin olarak reddetti.Kuminga tarafı geçtiğimiz hafta farklı bir "köprü sözleşme" önerisi sundu. Bu tek yıllık özel yapı, 2024-25 sezonu maaşının 7,9 milyon dolar değerindeki nitelikli teklifin üzerine çıkarılmasını öngörüyordu. Böylelikle oyuncu, gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu statüsüne ulaşabilecek ve sezon içerisinde daha kolay takas edilebilecek bir kontrata sahip olacaktı.Ancak Warriors sahibi Joe Lacob, Kuminga'yı 2025'te hiçbir karşılık alamadan kaybetme riskini gerekçe göstererek bu balon tarzı yapıyı reddetti. Bu ret, antrenman kampı yaklaşırken çıkmazın devam etmesine neden oldu.Kuminga, geride kalan sezonda kariyerinin en iyi performansını sergileyerek 15,3 sayı ve 4,6 ribaund ortalamalarıyla oynadı. İki yönlü oyun becerisi sayesinde Golden State, Stephen Curry, Jimmy Butler ve Draymond Green'in sakatlık yaşadığı dönemlerde ayakta kalabildi.Lacob ve başantrenör Steve Kerr'den gelen kamuoyu önündeki destek açıklamalarına rağmen, kulüp yönetimi perde arkasında pazarı yokladı. Sacramento Kings gibi takımlar, imza-ve-takas ihtimallerini araştırdı ancak henüz somut bir gelişme yaşanmadı.Şu an için geri sayım 1 Ekim'e doğru işliyor. Bu tarih, Kuminga'nın nitelikli teklifi kabul etmesi için son gün olacak. Oyuncunun teklifi kabul etmesi durumunda bu sezon takas veto hakkına sahip olacak ve 2026 yazında sınırsız serbest oyuncu konumuna gelecek. Ancak bu aynı zamanda milyonlarca dolar garanti parayı masada bırakmak anlamına geliyor.