Wade Baldwin: 'Tarihe geçecek işler yaptık'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.



Sarı-Lacivertli takımın oyuncularından Wade Baldwin, şamopiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluğu değerlendiren Baldwin, "Tarihe geçecek işler yaptık. Bu takım, bu oyuncular gerçekten mükemmel.



Skorlardan bağımsız harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu nedenle hiç bırakmadan devam ettik." dedi.



