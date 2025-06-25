25 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-Fluminense
0-0
25 Haziran
B. Dortmund-Ulsan HD FC
1-0
26 Haziran
Urawa RD-Monterrey
04:00
26 Haziran
Inter-River Plate
04:00
25 Haziran
AGF-Vejle Boldklub
1-0
25 Haziran
AEK Larnaca-Westerlo
3-1
25 Haziran
Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
3-0
25 Haziran
Meizhou Hakka-Beijing Guoan
0-4
25 Haziran
Changchun Yatai-Qingdao West Coast
1-0
25 Haziran
Stabaek-Kristiansund BK
3-6
25 Haziran
Rosenborg-Sarpsborg 08
4-6
25 Haziran
Lillestroem-KFUM
2-0
25 Haziran
Aalesund-Viking
0-1

Wade Baldwin: "Tarihe geçecek işler yaptık"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finalde Beşiktaş Fibabanka'yı 4-1'le geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko oyuncularından Wade Baldwin, açıklamalar yaptı.

calendar 25 Haziran 2025 23:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Wade Baldwin: 'Tarihe geçecek işler yaptık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-Lacivertli takımın oyuncularından Wade Baldwin, şamopiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğu değerlendiren Baldwin, "Tarihe geçecek işler yaptık. Bu takım, bu oyuncular gerçekten mükemmel.

Skorlardan bağımsız harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu nedenle hiç bırakmadan devam ettik." dedi.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.