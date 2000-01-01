Wade: "2008 'Redeem Team' belgeseli hazırlıyoruz"

Emekli NBA efsanesi Dwyane Wade, 2008 ABD Milli takımı "Redeem Team" hakkında bir belgeselin, hazırlanma aşamasında olduğunu açıkladı.



"The Last Dance"in sadece birkaç bölümü yayınlanmasına rağmen, şimdiye dek çok büyük bir başarı kazandı.



Ancak, diğer birkaç belgeselin, önümüzdeki birkaç hafta ve aylarda hızla çoğalacağına ve Jordan belgesininin başarısının, başkalarının da çıkmasına yol açacağı düşünülüyor.



Wade'e göre, böyle bir proje 2008 Olimpiyat "Redeem Team" hakkında olabilir:



"2008 Redeem Team hakkında bir belgesel yapıyoruz… Bu son bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir şey. Benim için 2008 büyük bir yıldı. Kendimi kurtarmak zorundaydım, çünkü herkes benim bittiğimi düşünüyordu. Ama bu inanılmaz bir zamandı, ve o takım? Aman Tanrım."



2004 yılında utanç verici bronz madalya yolculuğunun intikamını alma görevlerinden dolayı, bu takıma "Redeem Team" ismi verilmişti. Wade, bu takımda LeBron James, Kobe Bryant, Chris Bosh, Dwight Howard, Carmelo Anthony ve Chris Paul'a katılmış ve namağlup olarak altın madalyayı kazanmışlardı.



