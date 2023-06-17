Volkan Demirel'den Fenerbahçe cevabı!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda adı geçen Volkan Demirel, sarı-lacivertliler ile ilgili gelen soruya, "Hiçbir şey söyleyemem şu anda." diye cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel'den Fenerbahçe cevabı!
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17 Haziran 2023 17:18
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mali Genel Kurul'da kulübün yeni teknik direktörünün Türk olacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından gündeme gelen isimlerden biri de Volkan Demirel oldu. Demirel, Fenerbahçe ile adının geçmesinin ardından açıklamada bulundu.

Sabah'a konuşan Volkan Demirel, "Siz sormadan ben konuşayım. Hiçbir şey söyleyemem şu anda." dedi.

Genç teknik adam, "Yönetimden sizi arayan oldu mu?" sorusuna ise, "Hayırlısı olsun." cevabını verdi.

Volkan Demirel, futbolculuk kariyerinde 2002-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. 41 yaşındaki teknik adam daha sonra ise Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

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