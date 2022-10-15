Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın da yer aldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda finale çıkan ekipler belli oldu. Finalde Brezilya ile Sırbistan kıyasıya bir mücadele verecek.



BREZİLYA - SIRBİSTAN FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?



Brezilya ile Sırbistan arasındaki karşılaşma saat 21:00'de başlayacak. Dev mücadele TRT Spor Yıldız'dan voleybolseverlerle buluşacak.



ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA KİMLER OYNAYACAK?



ABD ile İtalya arasında oynanacak olan FIVB Dünya Şampiyonası üçüncülük maçı ise saat 17.00'de oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.





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