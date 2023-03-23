Voleybol 2. Lig Erkekler Final Etabı sona erdi

Arkas Spor, Fenerbahçe, Gündoğdu Vakfı Seyhan Yıldırım ve Kuzuoğlu Fındıklı G.Spor 2023-2024 sezonunda Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol 2. Lig Erkekler Final Etabı sona erdi
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23 Mart 2023 22:30
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen 2. Lig Erkekler Final Etabı sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, birinci ile ikinci grupta ilk iki sırada yer alan Arkas Spor, Fenerbahçe, Gündoğdu Vakfı Seyhan Yıldırım ve Kuzuoğlu Fındıklı G.Spor, 2023-2024 sezonunda Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende, takımlara madalya ve kupaları protokol üyelerince verildi.

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