Vlahovic'ten geleceği için açıklama!

Juventus forması giyen Dusan Vlahovic, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili konuştu ve İtalyan ekibinde önemli bir şeyler kazanmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Vlahovic'ten geleceği için açıklama!
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23 Nisan 2024 16:32
Juventus forması giyen Dusan Vlahovic, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

L'Equipe'ye konuşan Sırp yıldız, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Vlahovic, "Haberleri gördüm ama hiçbir şey bilmiyorum ve ilgilenmiyorum. Ben daha çok iyi bir sezon geçirmek için iyi hazırlanmayı düşünüyorum. Juventus ile sözleşmemin bitmesine iki yıl var ve burada çok mutluyum. Cevabım bu, Juventus ile önemli bir şeyler kazanmak istiyorum. Ondan sonra konuşuruz." ifadelerini kullandı.

ADI GEÇEN TAKIMLAR

Vlahovic'in adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde özellikle Bayern Münih ile anılmıştı. Bayern Münih, daha sonra golcü transferi için tercihini Harry Kane'den yana kullanmıştı. Sırp yıldızın adı son dönemde Arsenal ve Chelsea ile anılıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Juventus ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden 24 yaşındaki Vlahovic'in güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor.

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