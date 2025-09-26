Vitor Pereira: 'Kariyerimde ilk kez buradayım!'

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde Tottenham ile oynayacakları maç öncesi konuştu.
Premier Lig'de şu ana kadar oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve ligde son sırada yer alan Wolverhampton'da Vitor Pereira, Tottenham maçı öncesi yaptığı açıklamada oyunculara mesaj gönderdi.
OYUNCULARA MESAJ
Portekizli teknik adam, "Neden Premier Lig'de olduklarını ve onları neden Premier Lig'e transfer ettiğimizi kanıtlamalarının zamanı geldi. Artık kendileri olmalarının zamanı geldi. Rekabetin, önümüzdeki haftalarda seviyemizi yükselteceğinden hiç şüphem yok." dedi.
"İLK KEZ BURADAYIM"
Ligde son sırada yer almalarını değerlendiren Pereira, "Tabii ki sıralamaya bakınca endişe duyuyoruz. Bu konumda olmaktan hoşlanmıyorum, kariyerimde ilk kez bu konumdayım." dedi.
KÖTÜ BAŞLANGICIN NEDENİ
Lige kötü başlangıçları ile ilgili konuşan Vitor Pereira, "Transferler geç geldi. Şimdi oyuncular arasında bir bağ kurma zamanı. Taktiksel ve zihinsel olarak güçlü bir şey inşa etmek için ileriye gitmenin, gelişmenin yolu budur." sözlerini sarf etti.
"BERABERLİĞE GİTMİYORUZ"
Tottenham maçı için mesaj veren 57 yaşındaki teknik adam, "Beraberlik için gitmiyoruz. Puanlara ihtiyacımız ve kazanmaya gidiyoruz. Onlar kaliteli ama biz de öyleyiz." açıklamasında bulundu.
Premier Lig'e kötü başlayan Wolverhampton, Lig Kupası'nda ise West Ham United ve Everton'ı mağlup etti. Pereira, "İyi bir sonuç güven verir, iyi enerji verir. Böyle bir sonuca ihtiyacımız var. Böyle bir sonuçla her şey daha iyiye gidebilir." dedi.
Premier Lig'de şu ana kadar oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve ligde son sırada yer alan Wolverhampton'da Vitor Pereira, Tottenham maçı öncesi yaptığı açıklamada oyunculara mesaj gönderdi.
OYUNCULARA MESAJ
Portekizli teknik adam, "Neden Premier Lig'de olduklarını ve onları neden Premier Lig'e transfer ettiğimizi kanıtlamalarının zamanı geldi. Artık kendileri olmalarının zamanı geldi. Rekabetin, önümüzdeki haftalarda seviyemizi yükselteceğinden hiç şüphem yok." dedi.
"İLK KEZ BURADAYIM"
Ligde son sırada yer almalarını değerlendiren Pereira, "Tabii ki sıralamaya bakınca endişe duyuyoruz. Bu konumda olmaktan hoşlanmıyorum, kariyerimde ilk kez bu konumdayım." dedi.
KÖTÜ BAŞLANGICIN NEDENİ
Lige kötü başlangıçları ile ilgili konuşan Vitor Pereira, "Transferler geç geldi. Şimdi oyuncular arasında bir bağ kurma zamanı. Taktiksel ve zihinsel olarak güçlü bir şey inşa etmek için ileriye gitmenin, gelişmenin yolu budur." sözlerini sarf etti.
"BERABERLİĞE GİTMİYORUZ"
Tottenham maçı için mesaj veren 57 yaşındaki teknik adam, "Beraberlik için gitmiyoruz. Puanlara ihtiyacımız ve kazanmaya gidiyoruz. Onlar kaliteli ama biz de öyleyiz." açıklamasında bulundu.
Premier Lig'e kötü başlayan Wolverhampton, Lig Kupası'nda ise West Ham United ve Everton'ı mağlup etti. Pereira, "İyi bir sonuç güven verir, iyi enerji verir. Böyle bir sonuca ihtiyacımız var. Böyle bir sonuçla her şey daha iyiye gidebilir." dedi.