Vitor Pereira: 'Kariyerimde ilk kez buradayım!'

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde Tottenham ile oynayacakları maç öncesi konuştu.Premier Lig'de şu ana kadar oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve ligde son sırada yer alan Wolverhampton'da Vitor Pereira, Tottenham maçı öncesi yaptığı açıklamada oyunculara mesaj gönderdi.Portekizli teknik adam,dedi.Ligde son sırada yer almalarını değerlendiren Pereira,dedi.Lige kötü başlangıçları ile ilgili konuşan Vitor Pereira,sözlerini sarf etti.Tottenham maçı için mesaj veren 57 yaşındaki teknik adam,açıklamasında bulundu.Premier Lig'e kötü başlayan Wolverhampton, Lig Kupası'nda ise West Ham United ve Everton'ı mağlup etti. Pereira," dedi.