26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1DA
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
0-061'
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-063'
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Vitor Pereira: "Kariyerimde ilk kez buradayım!"

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde Tottenham ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Vitor Pereira: 'Kariyerimde ilk kez buradayım!'
Vitor Pereira: 'Kariyerimde ilk kez buradayım!'
Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde Tottenham ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Premier Lig'de şu ana kadar oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve ligde son sırada yer alan Wolverhampton'da Vitor Pereira, Tottenham maçı öncesi yaptığı açıklamada oyunculara mesaj gönderdi.

OYUNCULARA MESAJ

Portekizli teknik adam, "Neden Premier Lig'de olduklarını ve onları neden Premier Lig'e transfer ettiğimizi kanıtlamalarının zamanı geldi. Artık kendileri olmalarının zamanı geldi. Rekabetin, önümüzdeki haftalarda seviyemizi yükselteceğinden hiç şüphem yok." dedi.

"İLK KEZ BURADAYIM"


Ligde son sırada yer almalarını değerlendiren Pereira, "Tabii ki sıralamaya bakınca endişe duyuyoruz. Bu konumda olmaktan hoşlanmıyorum, kariyerimde ilk kez bu konumdayım." dedi.

KÖTÜ BAŞLANGICIN NEDENİ

Lige kötü başlangıçları ile ilgili konuşan Vitor Pereira, "Transferler geç geldi. Şimdi oyuncular arasında bir bağ kurma zamanı. Taktiksel ve zihinsel olarak güçlü bir şey inşa etmek için ileriye gitmenin, gelişmenin yolu budur." sözlerini sarf etti.

"BERABERLİĞE GİTMİYORUZ"

Tottenham maçı için mesaj veren 57 yaşındaki teknik adam, "Beraberlik için gitmiyoruz. Puanlara ihtiyacımız ve kazanmaya gidiyoruz. Onlar kaliteli ama biz de öyleyiz." açıklamasında bulundu.

Premier Lig'e kötü başlayan Wolverhampton, Lig Kupası'nda ise West Ham United ve Everton'ı mağlup etti. Pereira, "İyi bir sonuç güven verir, iyi enerji verir. Böyle bir sonuca ihtiyacımız var. Böyle bir sonuçla her şey daha iyiye gidebilir." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
