İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, deplasmanda Southampton ile karşılaştı.



St. Mary's Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.



Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri, 19 ve 47. dakikalarda Jorgen Strand Larsen kaydetti. Southampton'ın tek golü ise 75. dakikada Paul Onuachu'dan geldi.



Vitor Pereira ile ligde 13. maçında 5. galibiyetini alan Wolverhampton, puanını 26'ya yükseltti ve 17. sırada yer aldı. Ligde 9 puanı olan Southampton son sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Southampton, Crystal Palace'ı konuk edecek. Wolverhampton ise West Ham'ı ağırlayacak.