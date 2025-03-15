Vitor Pereira'dan Premier Lig'de 5. galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Vitor Pereira'dan Premier Lig'de 5. galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2025 20:12
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, deplasmanda Southampton ile karşılaştı. 

St. Mary's Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı. 

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri, 19 ve 47. dakikalarda  Jorgen Strand Larsen kaydetti. Southampton'ın tek golü ise 75. dakikada Paul Onuachu'dan geldi.

Vitor Pereira ile ligde 13. maçında 5. galibiyetini alan Wolverhampton, puanını 26'ya yükseltti ve 17. sırada yer aldı. Ligde 9 puanı olan Southampton son sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Southampton, Crystal Palace'ı konuk edecek. Wolverhampton ise West Ham'ı ağırlayacak.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery