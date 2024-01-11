Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor ile karşılaştı.
Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazandı. Trabzonspor'un golleri 21. dakikada Filip Benkovic ve 45+1. dakikada Paul Onuachu'dan geldi. Samsunspor'un golünü 90+5. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı kaydetti.
ONUACHU'DAN KAFA GOLÜ REKORU
Süper Lig'de bu sezon en fazla kafa golü atan oyuncu olan Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla Alexander Sorloth'tan (6; 2019/20) bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.
Süper Lig'deki ikinci golünü kaydeden Filip Benkovic ise ligdeki iki isabetli şutunu da gole çevirmeyi başardı.
ALEX'İ YAKALADI
Onuachu'nun golünde asist yapan Visca, Süper Lig tarihinin en çok asist yapan yabancı futbolcusu olan Alex'i yakaladı. Bosnalı oyuncu 108 asist yaptı.
Trabzonspor, 2-0'lık galibiyetin ardından ligde üst üste 2. 3 puanını aldı. Samsunspor ise evindeki Karagümrük galibiyeti sonrası yara aldı.
Bordo mavili takım, bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. Samsunspor ise 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Samsunspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.
AVCI'NIN 11'İNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı 11'ini bozmadı. Deneyimli teknik adam, art arda 2 hafta aynı 11'i sahaya sürdü.
Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, maç kadrosunda yer almadı. Transfer görüşmesi yapması için izin verilen Tonio Teklic de maç kadrosunda bulunmadı.
A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı takip etti.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Papara Park'ta oynanan karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer boşluklar olduğu gözlendi.
Samsunspor taraftarları ise Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. 2 bine yakın kırmızı-beyazlı taraftar, kendilerine ayrılan misafir takım tribününü doldurarak takımlarına destek verdi.
Konuk takım tribünlerindeki taraftarlar, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor otobüsünün yaptığı kazanın yıl dönümüne yakın oynanan karşılaşma için siyah renkli giysiler giyerek tribünde yer aldı.
ABDULLAH AVCI'YA DESTEK
Trabzonspor taraftarları, teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek verdi.
Doğu tribündeki taraftarlar maç öncesinde, "İnadına Abdullah Avcı" yazılı pankart açtı.
TRABZONSPOR BENKOVİC İLE ÖNE GEÇTİ!
Trabzonspor 21. dakikada Benkovic ile öne geçti. Ceza sahasına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Bakasetas ortaladı. Penaltı noktası üzerinde bomboş kaalan Benkovic düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.
ONUACHU'DAN İKİNCİ GOL!
Trabzonspor, Onuachu ile 2-0 öne geçti. Trabzonspor'un sağ kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Visca, arka direğe ortaladı. Onuachu arka direkte iyi uzandı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Samsunspor 90+5. dakikada Taylan Antalyalı ile penaltıdan farkı 1'e indirdi.
İki takım da önemli fırsatlar yakalasa da skor tabelasında değişiklik olmadı ve maç Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada ceza yayı gerisinden Emre Kılınç'ın sert şutunda, top az farkla üsten auta gitti.
21. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde savunmanın arkasında Benkovic, yatarak kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
33. dakikada Alim Öztürk'ün hatalı geri pasında ceza alanı içinde Visca, bomboş durumda topla buluştu. Ancak kaleci Okan Kocuk, Visca'nın ayağına doğru yatarak meşin yuvarlağı kornere çelip büyük tehlikeyi önledi.
40. dakikada Bennaser'in ceza alanı içine havalandırdığı topa arka direkte Emre Kılınç kafa ile vurdu ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
41. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, çizgi önünde Haluk Mustafa Tan, tehlikeyi uzaklaştırdı.
45+1. dakikada sağ taraftan ceza alanı çizgisindeki Visca'nın ortasında, altıpas içinde yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazandı. Trabzonspor'un golleri 21. dakikada Filip Benkovic ve 45+1. dakikada Paul Onuachu'dan geldi. Samsunspor'un golünü 90+5. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı kaydetti.
ONUACHU'DAN KAFA GOLÜ REKORU
Süper Lig'de bu sezon en fazla kafa golü atan oyuncu olan Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla Alexander Sorloth'tan (6; 2019/20) bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.
Süper Lig'deki ikinci golünü kaydeden Filip Benkovic ise ligdeki iki isabetli şutunu da gole çevirmeyi başardı.
ALEX'İ YAKALADI
Onuachu'nun golünde asist yapan Visca, Süper Lig tarihinin en çok asist yapan yabancı futbolcusu olan Alex'i yakaladı. Bosnalı oyuncu 108 asist yaptı.
Trabzonspor, 2-0'lık galibiyetin ardından ligde üst üste 2. 3 puanını aldı. Samsunspor ise evindeki Karagümrük galibiyeti sonrası yara aldı.
Bordo mavili takım, bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. Samsunspor ise 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Samsunspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.
AVCI'NIN 11'İNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı 11'ini bozmadı. Deneyimli teknik adam, art arda 2 hafta aynı 11'i sahaya sürdü.
Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, maç kadrosunda yer almadı. Transfer görüşmesi yapması için izin verilen Tonio Teklic de maç kadrosunda bulunmadı.
A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı takip etti.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Papara Park'ta oynanan karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer boşluklar olduğu gözlendi.
Samsunspor taraftarları ise Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. 2 bine yakın kırmızı-beyazlı taraftar, kendilerine ayrılan misafir takım tribününü doldurarak takımlarına destek verdi.
Konuk takım tribünlerindeki taraftarlar, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor otobüsünün yaptığı kazanın yıl dönümüne yakın oynanan karşılaşma için siyah renkli giysiler giyerek tribünde yer aldı.
ABDULLAH AVCI'YA DESTEK
Trabzonspor taraftarları, teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek verdi.
Doğu tribündeki taraftarlar maç öncesinde, "İnadına Abdullah Avcı" yazılı pankart açtı.
TRABZONSPOR BENKOVİC İLE ÖNE GEÇTİ!
Trabzonspor 21. dakikada Benkovic ile öne geçti. Ceza sahasına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Bakasetas ortaladı. Penaltı noktası üzerinde bomboş kaalan Benkovic düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.
ONUACHU'DAN İKİNCİ GOL!
Trabzonspor, Onuachu ile 2-0 öne geçti. Trabzonspor'un sağ kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Visca, arka direğe ortaladı. Onuachu arka direkte iyi uzandı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Samsunspor 90+5. dakikada Taylan Antalyalı ile penaltıdan farkı 1'e indirdi.
İki takım da önemli fırsatlar yakalasa da skor tabelasında değişiklik olmadı ve maç Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada ceza yayı gerisinden Emre Kılınç'ın sert şutunda, top az farkla üsten auta gitti.
21. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde savunmanın arkasında Benkovic, yatarak kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
33. dakikada Alim Öztürk'ün hatalı geri pasında ceza alanı içinde Visca, bomboş durumda topla buluştu. Ancak kaleci Okan Kocuk, Visca'nın ayağına doğru yatarak meşin yuvarlağı kornere çelip büyük tehlikeyi önledi.
40. dakikada Bennaser'in ceza alanı içine havalandırdığı topa arka direkte Emre Kılınç kafa ile vurdu ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
41. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, çizgi önünde Haluk Mustafa Tan, tehlikeyi uzaklaştırdı.
45+1. dakikada sağ taraftan ceza alanı çizgisindeki Visca'nın ortasında, altıpas içinde yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
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