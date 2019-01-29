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Villarreal'da teknik direktör Luis Garcia ile yollar ayrıldı

La Liga'da düşme hattında bulunan Villarreal, bu sezon 2. kez teknik direktör değişikliğine gitti

Kaynak: AA
Villarreal'da teknik direktör Luis Garcia ile yollar ayrıldı
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29 Ocak 2019 16:51
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Villarreal, teknik direktör Luis Garcia Plaza'nın görevine son verdiğini duyurdu.

Villarreal'in internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp yönetiminin teknik direktör Luis Garcia'nın sözleşmesini feshetme kararı aldığı bildirildi.

La Liga'da sezona Javier Calleja ile başlayan Villarreal, alınan kötü sonuçlardan dolayı bu teknik direktör ile yollarını ayırıp, 11 Aralık'ta Luis Garcia ile anlaşmıştı. Ancak Luis Garcia da takımın başında çıktığı 9 lig maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

La Liga'da geride kalan 21 haftada Villarreal, 18 puanla düşme hattındaki 19. sırada yer alıyor.

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