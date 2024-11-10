Victor Osimhen, Icardi'yi unutmadı!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Samsunspor maçında Mauro Icardi'yi unutmadı.
Nijeryalı yıldız, 3. dakikada attığı golün ardından sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin formasını aldı ve tribünlere Icardi'nin formasını gösterdi.
Victor Osimhen, Icardi'nin gol sevincini de yaparken RAMS Park'ta da golün ardından, "Aşkın Olayım" çaldı.
Nijeryalı yıldız, 3. dakikada attığı golün ardından sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin formasını aldı ve tribünlere Icardi'nin formasını gösterdi.
Victor Osimhen, Icardi'nin gol sevincini de yaparken RAMS Park'ta da golün ardından, "Aşkın Olayım" çaldı.
Victor Osimhen golünü attı, Mauro Icardi'yi unutmadı.pic.twitter.com/H1Q2NF73G7
— Sporxtv (@sporxtv) November 10, 2024
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