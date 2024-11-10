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Victor Osimhen, Icardi'yi unutmadı!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Samsunspor maçında attığı golün ardından Mauro Icardi'nin formasını aldı ve tribünlere Arjantinli yıldızın formasını gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen, Icardi'yi unutmadı!
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10 Kasım 2024 16:10
Son güncelleme 10 Kasım 2024 16:14
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Samsunspor maçında Mauro Icardi'yi unutmadı.

Nijeryalı yıldız, 3. dakikada attığı golün ardından sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin formasını aldı ve tribünlere Icardi'nin formasını gösterdi.

Victor Osimhen, Icardi'nin gol sevincini de yaparken RAMS Park'ta da golün ardından, "Aşkın Olayım" çaldı.




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