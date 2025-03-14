Victor Osimhen'den kariyer rekoru

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Antalyaspor karşısında adeta coştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Nijeryalı yıldız, takımının 4-0 kazandığı maçta 3 kez gol sevinci yaşadı ve Türkiye kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 Süper Lig maçında 20 gol atan Victor Osimhen, profesyonel kariyerinde maç başına en yüksek gol ortalaması yakaladığı sezonu yaşıyor (0.91)
26 yaşındaki yıldız futbolcu ayrıca şu anda Süper Lig'de gol krallığı yarışısında zirvede yer alıyor.
Nijeryalı yıldız, takımının 4-0 kazandığı maçta 3 kez gol sevinci yaşadı ve Türkiye kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 Süper Lig maçında 20 gol atan Victor Osimhen, profesyonel kariyerinde maç başına en yüksek gol ortalaması yakaladığı sezonu yaşıyor (0.91)
26 yaşındaki yıldız futbolcu ayrıca şu anda Süper Lig'de gol krallığı yarışısında zirvede yer alıyor.