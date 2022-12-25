Victor Nelsson: "Çok stres yaşadık!"

Galatasaraylı Victor Nelsson, İstanbulspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson: 'Çok stres yaşadık!'
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25 Aralık 2022 22:01
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Nelsson "İlk yarıda iyiydik. Birçok pozisyona girdik. Hızlı oynamayı başardık. İkinci yarı daha iyi olabilirdik. İkinci yarı daha iyi olan taraf İstanbulspor'du. 3 puanı aldık, bu konuda mutluyuz, önemli olan da buydu. Ligdeki en iyi takımın yapacağı şey, iyi oynamadığı zaman bile kazanmaktır." dedi.

Nelsson ayrıca "İkinci yarıda stres yaşadık. Olabildiğince hızlı oynamaya çalışıyorduk ama sürekli uzun oynadık, karşı baskı yapmaya çalıştık. Sürekli bunla uğraştık. İstanbulspor'un da hakkını yememek lazım. Onlar da iyi oynadıl.ar Bizim için psikolojik olarak zor bir maçtı." ifadelerini kullandı.

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