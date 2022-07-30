Victor Guzman'dan Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Victor Guzman, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Guzman yaptığı açıklamada, "Transferlerle pek ilgilenmiyorum. Menajerimle bu konuları çok az konuşuyoruz. Ben şu anda Tijuana'nın başarısına odaklanmış durumdayım." dedi.



BEŞİKTAŞ İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilenip ilgilenmediğiyle ilgili gelen soruya genç stoper, "Benim için şu an bir teklifi yok. Her oyuncunun hayali Avrupa'da oynamaktır. Ancak ben bugüne odaklanıyorum." şeklinde konuştu.



Başarılı oyuncu son olarak, "Eskiden defans oyuncuları bu kadar dikkat çekmiyordu. Ama şimdi topla ya da topsuz oynamayı bilen savunmacılara ihtiyacınız var." diyerek sözlerini noktaladı.



HOCASI DA KONUŞMUŞTU



Daha önce Club Tijuana Teknik Direktörü Ricardo Valino, futbolcusunun Beşiktaş'a transfer olacağı konusunda bir bilgisi olmadığını ifade ederken, "Başkan ve yöneticilerle birlikteydim. Bana bir şey demediler. Ayrıca bir durum olsa da saklayacak bir şeyim yok. O bir milli takım oyuncusu olduğu için transfer tekliflerinin ve ilgisinin olması normal. Geleceği olan bir futbolcu ama bugüne kadar bir teklif gelmedi" açıklamasını yapmıştı.







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