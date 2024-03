Sacramento Kings'in çaylağı Sasha Vezenkov, NBA'de kendisine yeterince değer verilmediğini hissettiğini söyledi.



EuroLeague'in son MVP'si olan Vezenkov, Kings kadrosunda kendini kanıtlamak adına bazı zorluklarla karşı karşıya kaldı.



28 yaşındaki Bulgar çaylağın NBA sezonu pek de iyi geçmemiş; 10 Şubat'taki bir antrenman sırasında geçirdiği ayak bileği sakatlığı nedeniyle 70 maçın sadece 35'inde forma giyerek 5,6 sayı ve 2,5 ribaund ortalamaları yakalayabilmişti.



Maç başına 12,6 dakika süre alan Vezenkov, bu açıdan başlangıçta Oklahoma City Thunder'da maç başına 12,0 dakika oynayan bir diğer eski EuroLeague MVP'si Vasilije Micic'e benzer bir yol çizdi. Micic Charlotte Hornets'la yapılan takasın ardından bu ortalamasını 26,6 dakikaya çıkarmıştı.



Mundo Deportivo'dan Toni Canyameras'a konuşan Kings çaylağı, NBA'in farklarını şu şekilde dile getirdi:



"Zor. Aynı zamanda farklı ve belli şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. MVP olmanız falan umurlarında değil. Kendinizi en baştan kanıtlamanız lazım. Hızlı adapte olursanız bir fırsatınız olabilir. Olmazsanız, işiniz gerçekten zor."



Vezenkov NBA'de kendisine yeterince değer verilmediği hissiyatına ise şu şekilde değindi:



"Evet, %100. (Micic'le) ikimizin de oynayabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar takımları iyi olmayan birçok oyuncu olsa da, önemli olan fırsatı yakalayabilmek. Artık Micic Charlotte'la daha fazla süre alıyor, rolünü kabul ediyor ve bunu gerçekten iyi yapıyor.



Bu ligde bir başlangıç kadrosunda yer alabilir mi bilmiyorum ama her takımda iyi süreler alabilir ve sağlam bir rol oynayabilir. Basketbolu iyi biliyor."



"OYUN FARKLI, HER ŞEY FARKLI"



Vezenkov ayrıca, 28 yaşında NBA'e geçiş yapmasının adaptasyon sürecini karmaşık hale getirmesi konusu üzerine de şunları söyledi:



"%100. Dediğim gibi, buradaki oyun çok farklı. Avrupa'da oyunu farklı bir şekilde öğreniyoruz; her pozisyon çok önemli ve burada çok fazla pozisyon oynandığı için tamamen bambaşka bir oyun.



Buraya erken yaşta gelirseniz, genel olarak ABD'deki hayata daha kolay uyum sağlayabilirsiniz. Fırsat verilirse hepimiz verimli olabiliriz ve her takıma yardımcı olabiliriz ama dediğim gibi, gerçekten zor.



NBA'de her şey farklı; oyun farklı, hız farklı, kültür farklı... Hızlı adapte olmanız ve her gün hazır olmanız gerekiyor. Çok maç oynanıyor, çok seyahat ediliyor ve her şeye rağmen fiziksel ve zihinsel olarak hep hazır kalmanız lazım."



Vezenkov, Olympiacos Piraeus ile geçirdiği etkileyici EuroLeague sezonunun ardından, 17,6 sayı, 6,8 ribaund, 1,9 asist ve 21,5 verimlilik puanı ortalamaları yakalayarak, yaz döneminde Kings'le üç yıllığı 20 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.





