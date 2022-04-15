Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael fırtınası sürüyor. Göreve geldiği günden bu yana takıma yaptığı olumlu dokunuşla havayı değiştiren Fransız çalıştırıcı son olarak vatandaşı Kevin N'Koudou ile özel bir görüşme yaptı.



Sakatlığını atlatan 27 yaşındaki kanat futbolcusundan beklentisinin yüksek olduğunu belirten Ismael'in, "Fiziksel ve mental anlamda en kısa sürede hazır olursan 6 haftalık periyotta sana olabildiğince fazla şans vereceğim. Gelecek sezon için senden çok iyi işler bekliyorum" dediği öğrenildi.



Antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken N'Koudou'nun Göztepe deplasmanında ilk 11'de olması bekleniyor.







