Valencia, Real Madrid'i devirdi, lige tutundu!

LaLiga 35. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Valencia ile karşılaştı.



Mestalla Stadı'nda oynanan maçı Valencia 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 33. dakikada Diego Lopez kaydetti.



Real Madrid'de Vinicius Junior, 90+7. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Valencia'da milli oyuncu Cenk Özkacar maçta 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet alan Valencia, puanını 40 yaparak rahatladı. Real Madrid ise Atletico'nun kazandığı haftada puan kaybederek 3. sıraya geriledi.



Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Valencia ise Mallorca'ya konuk olacak.



