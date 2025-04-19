İspanya La Liga'nın 32. haftasında Rayo Vallecano ile Valencia karşı karşıya geldi. Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ev sahibi Vallecano, 45. dakikada Cesar Tarrega'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti.
Valencia, 75. dakikada Umar Sadiq'in golüyle eşitliği sağladı.
La Liga'da oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Valencia, puanını 38'e çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Vallecano ise puanını 41 yaptı.
Valencia, gelecek hafta Espanyol'u ağırlayacak. Vallecano ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek.
Ev sahibi Vallecano, 45. dakikada Cesar Tarrega'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti.
Valencia, 75. dakikada Umar Sadiq'in golüyle eşitliği sağladı.
La Liga'da oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Valencia, puanını 38'e çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Vallecano ise puanını 41 yaptı.
Valencia, gelecek hafta Espanyol'u ağırlayacak. Vallecano ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek.