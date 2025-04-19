Valencia'nın ligde sırtı yere gelmiyor

Valencia, Vallecano deplasmanında geriye düştüğü maçı kaybetmedi ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Valencia'nın ligde sırtı yere gelmiyor
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19 Nisan 2025 16:58
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Rayo Vallecano ile Valencia karşı karşıya geldi. Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Vallecano, 45. dakikada Cesar Tarrega'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Valencia, 75. dakikada Umar Sadiq'in golüyle eşitliği sağladı.

La Liga'da oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Valencia, puanını 38'e çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Vallecano ise puanını 41 yaptı.

Valencia, gelecek hafta Espanyol'u ağırlayacak. Vallecano ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek.

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