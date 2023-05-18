Valencia'nın hayatı film oluyor

Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Ekvador'lu yıldız Enner Valencia'nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Valencia gençlere umut olabilmek için kamera karşısına geçtiğini açıkladı.

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Valencia'nın hayatı film oluyor
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18 Mayıs 2023 10:44
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 13:52
Fenerbahçe forması ile attığı gollerle kendisine hayran bırakan Enner Valencia'nın hayatı beyaz perdede izleyicilerle buluşacak.

Valencia'nın hayat hikayesinin hakları James Leon tarafından kurulan 8th Gear Entertainment adlı yapım şirketi tarafından satın alındı. 'Enner' adlı filmin çekimlerine 2024 yılında başlanacak. Film, Ekvador, Miami ve Katar'da çekilecek. Filmde, Ekvador'daki üç profesyonel takımın Valencia'yı reddetmesinin ardından Ekvadorlu golcünün azmi ve kariyerini nasıl şekillendirdiği anlatılacak.

Ekvador Milli Takımı'nın en golcü ismi olan Valencia, film hakkında şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın hikayesini ve yolculuğunu bir filmde paylaşmaktan gurur ve ayrıcalık duyuyorum. Yine de her şeyden çok, filmin dünyanın dört bir yanındaki gençlere ilham vermesini umuyorum. Hayallerini gerçekleştirmek için çalışmanız gerekir. Hiçbir şey kolay değildir ama aynı zamanda hiçbir şey imkânsız değildir. Her şey sıkı çalışmayla başarılabilir ve bu film aracılığıyla çok heyecanlıyım. Yeni nesiller için ilham kaynağı oluyorum. 
 
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