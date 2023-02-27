Valencia gözünü tarihi rekorlara dikti

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu santraforu Enner Valencia, bu sezon gösterdiği performansla tarihe geçmeye hazırlanıyor.



Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; ligde 19 maçta tam 22 gol atan Valencia, gol krallığı yarışında uzak ara lider bulunuyor. Alex de Souza'dan sonra 12 yıl aranın ardından Süper Lig'de 20 gol barajını geçen ilk Fenerbahçeli olan Valencia, gözünü yeni rekorlara dikti.



RAKİPLERİ ALEX VE AYKUT KOCAMAN



Tecrübeli futbolcunun şimdiki hedefi, Alex, Aykut Kocaman, Tanju Çolak gibi isimleri kalan haftalarda geçmeye çalışacak.



Fenerbahçe'de bir sezonda ligde en fazla gol atan isim unvanı Aykut Kocaman'ın elinde bulunuyor. Sarı-lacivertli formayla 3 kez gol krallığı yaşayan Kocaman, 1988-1989 sezonunda tam 29 gol atarak tacı giymişti.



Alex de Souza 2010-2011'de 28, Aykut Kocaman 1994-1995'te 27, Tanju Çolak da 1992-1993'te 27 gol atarak sarı-lacivertli formayla gol kralı olmuştu.



Valencia, Süper Lig'de kalan 12 maçta 8 gol daha kaydederse Fenerbahçe tarihinin bir sezonda ligde en fazla gol atan ismi olarak adını tarihe yazdıracak.



EN GOLCÜ 10 İSİMDEN BİRİ



Enner Valencia, Fenerbahçe tarihinde ligde en fazla gol atan 10. isim konumuna geldi.



Sarı-lacivertlilerde 3 sezonda Süper Lig'de 78 maça çıkan Valencia, toplam 41 gole ulaştı. Bülent Uygun'u geçen, Serhat Akın'ı yakalayan Valencia, sarı-lacivertlilerin lig tarihindeki en golcü 10. İsmi oldu.

Fenerbahçe tarihinde ligdeki en golcü isim ise 139 golle Aykut Kocaman.



12 YIL SONRA GOL KRALLIĞI GELİYOR



Fenerbahçe, 12 yıl sonra gol kralı çıkarmaya çok yakın.



22 goldeki Valencia'nın en yakın rakibi Birini 13 golde bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde son olarak, şampiyon olunan 2010-2011 sezonunda Alex de Souza 28 gol atmış ve gol krallığı tacını takmıştı.



VALENCİA "DALYA" DİYECEK



Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Valencia, sarı-lacivertli formayla "dalya" demeye hazırlanıyor.



2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen Valencia, tüm kulvarlarda 99 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu 99 maçta ise 51 gol atıp 14 asist yaptı.



Valencia, Süper Lig'de 4 Mart Cumartesi günü Kayserispor deplasmanında oynarsa sarı-lacivertli formayla 100. Kez sahaya çıkmış olacak.











