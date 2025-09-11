Üniversiteli millilerden 11 madalya

Kırgızistan'da düzenlenen 3. Türk Devletleri Üniversite Sporları Oyunları'nda Türkiye, 3'ü altın toplam 11 madalya kazandı. TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Kırgızistan'da düzenlenen 3. Türk Devletleri Üniversite Sporları Oyunları'nda milli sporcular, 3'ü altın 11 madalya kazandı.
 
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan (TÜSF) yapılan açıklamaya göre Kırgızistan'ın Çolpan Ata kentinde TÜSF koordinasyonunda gerçekleştirilen 3. Türk Devletleri Üniversite Sporları Oyunları'nda Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan'dan 451 sporcu yarıştı.
 
Organizasyonda Türkiye adına yarışan sporcular judoda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanırken, kadın masa tenisi takımı altın madalya, erkek masa tenisi takımı ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
 
Güreşte grekoromen ve serbest stil takımları bronz, satrançta mücadele eden sporcular ise 1 altın ve 3 gümüş madalya elde edildi.
 
TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, turnuvada Türkiye'yi başarıyla temsil eden ve madalya kazanan tüm sporcuları tebrik etti.
